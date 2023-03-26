2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı



Mehmet YILMAZ/KULU(Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücülerden Devran Kavaklı (23) öldü, Fatih Gül (33) yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Devran Kavaklı yönetimindeki 42 M 0892 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Fatih Gül yönetimindeki 06 MGP 09 plakalı otomobille çarpıştı. İki otomobilde çarpışmanın şiddetiyle bariyerleri aşıp takla attı. Kavaklı'nın kullandığı otomobil, ters dönüp, ikiye bölündü. Gül'ün otomobili de yolun kenarındaki müstakil bir evin bahçesine uçtu.

Kazada, sürücüler Kavaklı ve Gül yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerini kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hurdaya dönen aracın sürücüsü Kavaklı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gül'ün tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2023-03-26 19:10:31



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