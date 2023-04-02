En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet YILMAZ/ KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde, otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında KonyaAnkara karayolu Dinek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hamdi Erdoğan yönetimindeki 42 AEM 135 plakalı otomobil, Halil Ertekin'in kullandığı 42 AIF 316 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hamdi Erdoğan ile otomobildeki İbrahim Baltacı, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Ertekin ise ifadesi alınmak üzere Kulu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2023-04-02 01:14:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.