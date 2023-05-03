Bakan Koca: 5 yıllık Sağlık Bakanlığı döneminde sizleri mahcup edecek hiçbir şeye imza atmadık



Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/ KULU, (Konya), (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, baba ocağı Konya'nın Kulu ilçesinde, "Bu topraklarda bakkal olan babamın çıraklığını yaparak bugünlere geldim. Bu topraklara hizmet etmek boynumun borcu. 5 yıllık Sağlık Bakanlığı döneminde sizleri mahcup edecek hiçbir şeye imza atmadık, Allah da nasip etmesin" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde esnafı ziyaret etti. Bakan Koca, beraberindeki heyetle, Kulu Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Koca, buradaki konuşmasında, bölgenin sorunlarını dinlemeye geldiğini ifade ederek, "Sorunların farkındayız. Bundan emin olun. Birçok sorunu çözen ülke Türkiye. Tankını yapan, İHA'sını yapan, SİHA'sını yapan, savaş uçağını yapan, ülke ekonomisi ekonomisini de çözer, eğitimini de çözer. Bundan emin olalım. Dolayısıyla biz şunu hedeflemeliyiz. Elbette savunma ve benzeri sorunlarımızı çözmek durumundayız. Ama vatandaşımızın da günübirlik ihtiyacını, satın alma gücünü, refah seviyesini azaltarak bunu yapmak istemiyoruz. Dolayısıyla bu sorunların küresel olduğunu, yer yer, dönemsel birtakım sorunlar olduğunu da biliyoruz. Bunları çözen, bunu da çözer" diye konuştu.

'BU TOPRAKLARIN PARÇASIYIM'

Bölgenin sorunlarını yakından takip ettiğini belirten Bakan Koca, şöyle dedi:

"Bu topraklarda bakkal olan babamın çıraklığını yaparak bugünlere geldim. Bugün bu kimliğimle huzurlarınızdayım. Bu toprakların bir parçasıyım. Dolayısıyla bu topraklara hizmet etmek boynumun borcu. Bundan hiç endişeniz olmasın. Hiç de canınız sıkılmasın, hiçbir şey de aklınıza gelmesin. Her pozisyonda bu topraklara olan borcumun gereğini yapacağımdan hiç endişe etmeyin. 5 yıllık Sağlık Bakanlığı döneminde sizleri mahcup edecek hiçbir şeye imza atmadık. Allah da nasip etmesin." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya / Kulu Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-05-03 15:39:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.