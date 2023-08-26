Kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki Mahmut, kurtarılamadı

Erol ERDAL/EMİRGAZİ (Konya), (DHA)KONYA'da, evlerinin bahçesinde oynarken çıktığı yolda kamyonetin altında kalan Mahmut Ensar Bayrakçı (3), hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Emirgazi ilçesi Türbe Mahallesi´nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynarken bir anda yola çıkan Mahmut Ensar Bayrakçı, bu sırada caddede seyreden Mehmet B.'nin (74) kullandığı 68 EV 742 plakalı kamyonetin altında kaldı. Yaralanan Bayrakçı, yakınları tarafından Emirgazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Mahmut Ensar Bayrakçı, tüm müdahaleye rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası polis tarafından gözaltına alınan sürücü Mehmet B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Emirgazi Erol ERDAL

2023-08-26 16:47:12