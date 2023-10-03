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        Düğünde ateşlenen silahla başından vuruldu, hastanede öldü

        KONYA'dasokakta yapılan düğün sırasında başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan tuhafiyeci Mazhar Uğurlu (44), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:29 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:30
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        Düğünde ateşlenen silahla başından vuruldu, hastanede öldü
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        KONYA'dasokakta yapılan düğün sırasında başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan tuhafiyeci Mazhar Uğurlu (44), hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 30 Eylül'de saat 18.00 sıralarında Kadınhanı ilçesinde damat Y.O.'nun evinin önündeki düğünde meydana geldi. Davetlilerden Mehmet Odabaşı, havaya tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan bir merminin başına isabet ettiği 2 çocuk babası tuhafiyeci Mazhar Uğurlu, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uğurlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı kaldırıldı. Tedaviye alınan Uğurlu, bugün hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Odabaşı ise tutuklandı.

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