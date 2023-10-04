Düğünde maganda kurşunuyla ölen tuhafiyeci toprağa verildi; imam silah uyarısı yaptı KONYA'dasokakta yapılan düğün sırasında silahla ateş açılması sonucu başından yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk babası tuhafiyeci Mazhar Uğurlu (44), toprağa verildi. Cenaze namazını kıldıran imam Osman İzmirlioğlu, düğünlerde silah atılmaması uyarısında bulundu.

KONYA'dasokakta yapılan düğün sırasında silahla ateş açılması sonucu başından yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk babası tuhafiyeci Mazhar Uğurlu (44), toprağa verildi. Cenaze namazını kıldıran imam Osman İzmirlioğlu, düğünlerde silah atılmaması uyarısında bulundu.

Olay, 30 Eylül'de saat 18.00 sıralarında Kadınhanı ilçesinde damat Y.O.'nun evinin önündeki düğünde meydana geldi. Davetlilerden Mehmet Odabaşı, havaya tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan bir merminin başına isabet ettiği Mazhar Uğurlu, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uğurlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uğurlu, dün hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Odabaşı ise tutuklandı.

İMAMDAN, DÜĞÜNLERDE SİLAH ATMAMA UYARASI

Uğurlu'nun cenazesi bugün Merkez Cami önüne getirildi. Cenaze namazını kıldıran imam Osman İzmirlioğlu, törene katılanlara düğünlerde silah atılmaması konusunda uyarıda bulundu. İzmirlioğlu, ''Gelin hep beraber biz bu işi istersek değiştirebiliriz. Silah atmadan düğün yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bundan sonra hep beraber böyle acılar yaşamamak adına silahsız bir düğün yapalım inşallah. Sevinçle, coşkuyla bir düğün yapalım ama o düğünümüz acısız, silahsız olsun inşallah. Silahın sesi kimsenin şanını, şöhretini artıramaz. Şan ve şöhretimiz artsın istiyorsak, şan ve şöhret Allah'ın yanındadır ''dedi.

Uğurlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından İstiklal Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.