Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Düğünde maganda kurşunuyla ölen tuhafiyeci toprağa verildi; imam silah uyarısı yaptı

        KONYA'dasokakta yapılan düğün sırasında silahla ateş açılması sonucu başından yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk babası tuhafiyeci Mazhar Uğurlu (44), toprağa verildi. Cenaze namazını kıldıran imam Osman İzmirlioğlu, düğünlerde silah atılmaması uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:27 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğünde maganda kurşunuyla ölen tuhafiyeci toprağa verildi; imam silah uyarısı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'dasokakta yapılan düğün sırasında silahla ateş açılması sonucu başından yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk babası tuhafiyeci Mazhar Uğurlu (44), toprağa verildi. Cenaze namazını kıldıran imam Osman İzmirlioğlu, düğünlerde silah atılmaması uyarısında bulundu.

        Olay, 30 Eylül'de saat 18.00 sıralarında Kadınhanı ilçesinde damat Y.O.'nun evinin önündeki düğünde meydana geldi. Davetlilerden Mehmet Odabaşı, havaya tabancayla  ateş açtı. Tabancadan çıkan bir merminin başına isabet ettiği Mazhar Uğurlu, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uğurlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uğurlu, dün hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Odabaşı ise tutuklandı. 

        İMAMDAN, DÜĞÜNLERDE SİLAH ATMAMA UYARASI 

        Uğurlu'nun cenazesi bugün Merkez Cami önüne getirildi. Cenaze namazını kıldıran imam Osman İzmirlioğlu, törene katılanlara düğünlerde silah atılmaması konusunda uyarıda bulundu. İzmirlioğlu, ''Gelin hep beraber biz bu işi istersek değiştirebiliriz. Silah atmadan düğün yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bundan sonra hep beraber böyle acılar yaşamamak adına silahsız bir düğün yapalım inşallah. Sevinçle, coşkuyla bir düğün yapalım ama o düğünümüz acısız, silahsız olsun inşallah. Silahın sesi kimsenin şanını, şöhretini artıramaz. Şan ve şöhretimiz artsın istiyorsak, şan ve şöhret Allah'ın yanındadır ''dedi. 

        Uğurlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından İstiklal Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.  

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Ayılar kampçıların minibüsüne daldı
        Ayılar kampçıların minibüsüne daldı
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Eylül'de ihracat rekoru!
        Eylül'de ihracat rekoru!
        YSK Başkanı Habertürk'e konuştu! "İlk genelgemiz..."
        YSK Başkanı Habertürk'e konuştu! "İlk genelgemiz..."
        Hava harekatının detayları ortaya çıktı!
        Hava harekatının detayları ortaya çıktı!
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"

        Benzer Haberler

        Konya eylül ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı
        Konya eylül ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "yeni anayasa" açıklaması:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "yeni anayasa" açıklaması:
        Konya'nın ihracatı eylülde yüzde 12,1 arttı
        Konya'nın ihracatı eylülde yüzde 12,1 arttı
        Polisi görüp kaçan şüphelinin aracında uyuşturucu çıktı
        Polisi görüp kaçan şüphelinin aracında uyuşturucu çıktı
        Beyşehir'in tarla faresi popülasyonu arttı
        Beyşehir'in tarla faresi popülasyonu arttı
        Seydişehir'de ağaçtan düşen kişi yaralandı
        Seydişehir'de ağaçtan düşen kişi yaralandı