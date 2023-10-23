Demir-çelik sektörü Konya´da bir araya geldi İş Bankası tarafından kurulan ve demir çelik sektöründeki yüzlerce satıcı ve binlerce alıcıyı buluşturan endüstriyel ürün ticaretinin dijital platformu Proemtia, demir çelik sektör buluşmalarının 3.´sünü Konya´da gerçekleştirdi. Etkinlik, demir çelik sektörünün önemli oyuncularını, sanayicileri ve tüm sektörlerden iş insanlarını bir araya getirdi.

İş Bankası tarafından kurulan ve demir çelik sektöründeki yüzlerce satıcı ve binlerce alıcıyı buluşturan endüstriyel ürün ticaretinin dijital platformu Proemtia, demir çelik sektör buluşmalarının 3.´sünü Konya´da gerçekleştirdi. Etkinlik, demir çelik sektörünün önemli oyuncularını, sanayicileri ve tüm sektörlerden iş insanlarını bir araya getirdi.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu´nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Proemtia CEO´su Umut Feyzioğlu gerçekleştirdi. Feyzioğlu, "Yassı ve uzun demir çelik ürünlerinin yanı sıra boru, profil ve paslanmaz çelik ürünlerini de bünyesinde bulunduran Proemtia, henüz 5 aylık faaliyet süresi içinde Türkiye'nin 21 şehrindeki 200 satıcıyla 10 bin alıcıyı bir araya getirdi. Her geçen gün üye sayısı ve işlem hacmi artan şirketimizin 2023 yılını 1 milyar liralık işlem hacmiyle kapatmasını hedefliyoruz" dedi.

Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necip Çimen ve Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahrettin Doğru´nun da birer konuşma yaptığı etkinlikte Proemtia Genel Müdür Yardımcısı Barış Aksoy, katılımcılara Proemtia´nın kullanımı, satıcı ve alıcılara sağladığı kolaylıklar ve finansal çözümlere ilişkin bir sunum yaptı.

Demir çelik sektöründeki paydaşların konuk olduğu ve moderatörlüğünü Dr. Barış Esen´in üstlendiği "Demir Çelik Sektöründeki Gelişmeler ve Gelecek Beklentileri" adlı panelde, Proemtia Satış ve İş Geliştirme Direktörü Nedim Yalt sektöre ilişkin gelecek beklentilerini ve anlatırken, Anadolu Demir Kurucusu Yahya Kelek ve Borusan Lojistik eTA İş Geliştirme Grup Müdürü Hakan Cenkçiler sektördeki gelişmeleri değerlendirdi.

Etkinliğin konuk konuşmacısı ise Gazeteci Hakan Güldağ oldu. `Ekonomide Neler Oluyor´ başlıklı bir konuşma yapan Güldağ, güncel ekonomik değerlendirmelerde bulundu.

DHA-Ekonomi - Türkiye-Konya - DHA

2023-10-23 11:36:57