Konya'da yolcu otobüsü traktöre çarptı: 8 yaralı

KONYA'nınKadınhanı ilçesinde, yolcu otobüsünün traktöre çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolu Kadınhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Konya istikametinden İzmir´e gitmekte olan Zeynettin Karakoyun yönetimindeki 01 DKD 38 plakalı Lüks Batman Seyahat'e ait yolcu otobüsü, önünde ilerleyen Lütfü Sarı´nın kullandığı plakasız traktöre çarptı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otobüs yol kenarındaki tarlaya girerken, traktör ise devrildi. Kazada sürücüler ile otobüsteki Mahmut Ayaz, Mahmut El Mişta, Yusuf Yavuz ile traktördeki Cemile Sarı, Lütfü Emre Sarı ve Aysel Sarı, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.