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        Eşini öldürüp uçurumdan atan şüphelinin babası da tutuklandı

        KONYA'da,kayıp olarak aranan eşi Bedriye Kılıç'ı (35) boğarak öldürüp, cesedini uçurumdan attığı itirafıyla tutuklanan Tayfur Kılıç'ın (35) babası Adem Kılıç da cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Bedriye Kılıç'ın cansız bedenine ise tüm aramalara rağmen ulaşılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:00
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        Eşini öldürüp uçurumdan atan şüphelinin babası da tutuklandı
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        KONYA'da,kayıp olarak aranan eşi Bedriye Kılıç'ı (35) boğarak öldürüp, cesedini uçurumdan attığı itirafıyla tutuklanan Tayfur Kılıç'ın (35) babası Adem Kılıç da cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Bedriye Kılıç'ın cansız bedenine ise tüm aramalara rağmen ulaşılamadı.

        Akşehir'de oturan Tayfur Kılıç, 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan eşi, 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın işe gitmek için evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini belirtip, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin çalışmasında, Kılıç'ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, televizyon programına katıldı.

        İTİRAF ETTİ

        Tayfur Kılıç, katıldığı televizyon programında çelişkili konuşma ve davranışları üzerine, 28 Ekim'de program sonrası memleketine dönerken Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yolcu otobüsünde gözaltına alındı. Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir-Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" dedi.

        KADAVRA KÖPEKLERİYLE ARAMA

        Tayfur Kılıç, soruşturmadaki yer keşfi çalışmasında savcı ve polislere, eşinin cesedini attığı dağlık alanı gösterdi. Kılıç, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Güvenlik güçleri de AFAD ekipleriyle birlikte kadavra köpekleriyle Kılıç'ın cesedinin atıldığı belirtilen bölgede arama yaptı. Çalışmalarda Kılıç'ın cesedine ulaşılamadı.

        Soruşturma kapsamında Tayfur Kılıç'ın babası Adem Kılıç da dün gözaltına alındı. Adem Kılıç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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