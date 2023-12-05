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        Yolda yürürken otomobilin çarptığı yaya öldü

        KONYA´nınKarapınar ilçesinde kara yolunda yürürken arkadan gelen otomobilin çarptığı Mustafa Tuzcuoğlu (40), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:20
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        Yolda yürürken otomobilin çarptığı yaya öldü
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        KONYA´nınKarapınar ilçesinde kara yolunda yürürken arkadan gelen otomobilin çarptığı Mustafa Tuzcuoğlu (40), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında Karapınar- Ereğli kara yolunda meydana geldi. Rasim M. yönetimindeki 34 HAY 715 plakalı otomobil, kara yolunun sol şeridinde yürüyen Mustafa Tuzcuoğlu´na çarptı. Sürücünün ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mustafa Tuzcuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Tuzcuoğlu'nun cenazesi, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi´nin morguna götürüldü.

        Polis tarafından gözaltına alınan Rasim M.´nin ilk ifadesinde, "Şeridimde gidiyordum, bir anda önümde yürüyen kişiye çarptım" dediği belirtildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

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