Yolda yürürken otomobilin çarptığı yaya öldü
KONYA´nınKarapınar ilçesinde kara yolunda yürürken arkadan gelen otomobilin çarptığı Mustafa Tuzcuoğlu (40), hayatını kaybetti.
KONYA´nınKarapınar ilçesinde kara yolunda yürürken arkadan gelen otomobilin çarptığı Mustafa Tuzcuoğlu (40), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Karapınar- Ereğli kara yolunda meydana geldi. Rasim M. yönetimindeki 34 HAY 715 plakalı otomobil, kara yolunun sol şeridinde yürüyen Mustafa Tuzcuoğlu´na çarptı. Sürücünün ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mustafa Tuzcuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Tuzcuoğlu'nun cenazesi, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi´nin morguna götürüldü.
Polis tarafından gözaltına alınan Rasim M.´nin ilk ifadesinde, "Şeridimde gidiyordum, bir anda önümde yürüyen kişiye çarptım" dediği belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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