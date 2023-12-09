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        Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        KONYA´nınKadınhanı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:40
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        Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        KONYA´nınKadınhanı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Kadınhanı ilçesi çıkışında meydana geldi. Ali Rıza Biner´in kullandığı 42 AFN 962 plakalı minibüs, İdris Çakmak idaresindeki 42 ARC 585 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yan yatan otomobilde sıkışan sürücü İdris Çakmak´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan diğer sürücü Ali Rıza Biner ise ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Çakmak´ın cenazesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak, aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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