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        İtfaiye eri, 3'üncü kat balkonundan düşerek öldü

        KONYA'dakayınpederinin antenini tamir ettiği sırada dengesini kaybedip, 3'üncü kat balkonundan düşen itfaiye eri Murat Tanık (44), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 14:08 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:10
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        İtfaiye eri, 3'üncü kat balkonundan düşerek öldü
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        KONYA'dakayınpederinin antenini tamir ettiği sırada dengesini kaybedip, 3'üncü kat balkonundan düşen itfaiye eri Murat Tanık (44), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Kulu ilçesi Alparslan Mahallesi 139235 Sokak'ta Meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiye eri Murat Tanık, bir apartmanın 3'üncü katında oturan kayınpederinin balkonundaki anteni tamir etmeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Tanık, balkondan beton zemine düştü. Kanlar içinde kalan Tanık, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Tanık, kurtarılamadı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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