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        Anne ve 10 yaşındaki kızı, yedikleri mantardan zehirlendi

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Ferhan Çalışkan (43) ve kızı Buğlem Erdur (10) yedikleri mantardan zehirlenip hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:30
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        Anne ve 10 yaşındaki kızı, yedikleri mantardan zehirlendi
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        KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Ferhan Çalışkan (43) ve kızı Buğlem Erdur (10) yedikleri mantardan zehirlenip hastaneye kaldırıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ferhan Çalışkan ve kızı Buğlem Erdur, akşam yemeğinde mantar yedi. Bir süre sonra anne ve kızında, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri başladı. İhbarla adrese çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızının, yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlendi. Anne ve kızı ilk tedavilerinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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