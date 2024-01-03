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        Terhis olan askerden AVM'deki annesine sürpriz

        VATANİ görevini tamamlayan Fırat Kasımoğlu (21), Konya'da, askeri üniformayla, alışveriş merkezinde annesi Gülcan Kasımoğlu'nun karşısına çıkıp, sürpriz yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:37 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:40
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        Terhis olan askerden AVM'deki annesine sürpriz
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        VATANİ görevini tamamlayan Fırat Kasımoğlu (21), Konya'da, askeri üniformayla, alışveriş merkezinde annesi Gülcan Kasımoğlu'nun karşısına çıkıp, sürpriz yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Elazığ'da vatanı görevini, piyade komando olarak tamamlayan Fırat Kasımoğlu, terhis olup memleketi Konya'nın Kulu ilçesine döndü. Kasımoğlu, yakınlarına da annesi Gülcan Kasımoğlu'na sürpriz yapmak istediğini söyleyip, alışverişe çıkarmalarını istedi. Gülcan Kasımoğlu, kızı Medine Kasımoğlu ile alışveriş merkezine götürüldü. Fırat Kasımoğlu, askeri üniformasıyla geldiği alışveriş merkezinde, tekmil vererek, annesi ile kardeşinin karşısına çıktı. Şaşkınlık yaşayan anne ve kardeşi, Kasımoğlu'na sarılıp ağladı. O anlar da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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