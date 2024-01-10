Çatıdan park halindeki otomobilin üzerine düşüp ağır yaralandı
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 3 katlı evinin çatısındaki güneş enerjisini kontrol ederken ayağı kayıp park halindeki otomobilin üzerine düşen Mustafa Uslu (63), ağır yaralandı.
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 3 katlı evinin çatısındaki güneş enerjisini kontrol ederken ayağı kayıp park halindeki otomobilin üzerine düşen Mustafa Uslu (63), ağır yaralandı.
Olay, saat 08.30 sıralarında Hacı Seyitali Mahallesi 153100 Sokak´ta meydana geldi. Mustafa Uslu, 3 katlı evinin çatısındaki güneş enerjini kontrol etmek istedi. Bu sırada ayağı kayan Uslu, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Uslu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
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