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        Konya'da, evde patlama: 1'i ağır, 4 yaralı

        KONYA'da, evde meydana gelen patlamada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Patlamanın, doğal gaz kaçağından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:21 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:25
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        Konya'da, evde patlama: 1'i ağır, 4 yaralı
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        KONYA'da, evde meydana gelen patlamada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Patlamanın, doğal gaz kaçağından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

        Olay, saat 10.00 sıralarında, Seydişehir ilçesi Alaylar 2 Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Ahmet Karaaslan'a ait evin mutfağında patlama oldu. Evde bulunan Ahmet Karaaslan, Meral Karaaslan, Yaren Karaaslan ile Vahdettin Altunbaş yaralandı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Karaaslan'ın dünürü olduğu öğrenilen Vahdettin Altunbaş'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

        İtfaiyeciler, evdeki alevleri söndürürken, patlamanın doğal gaz kaçağından kaynaklandığı üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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