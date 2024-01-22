Ali Babacan, Konya'da

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Konya'nın Kulu ilçesinde esnafı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2 gün sürecek Konya programına Kulu ilçesinden başladı. Büyükşehir belediye başkan adayı Seyit Karaca'nın eşlik ettiği Babacan, Kulu ilçesinde esnafa ziyarette bulunup, sohbet etti. Halka büyükşehir belediye başkan adayını tanıtan Babacan, ziyaret sırasında denk geldiği bir iş yerinin de açılışını gerçekleştirip, daha sonra Cihanbeyli ilçesine hareket etti. Bugün Altınekin ve Konya kent merkezinde esnafı ziyaret edecek olan Babacan, yarın sabah basın mensuplarıyla bir araya gelecek, yarın da Sarayönü, Kadınhanı, Ilgın, Doğanhisar ve Beyşehir ilçelerini ziyaret edecek.