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        Ali Babacan, Konya'da

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Konya'nın Kulu ilçesinde esnafı ziyaret etti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:42 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:45
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        Ali Babacan, Konya'da
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Konya'nın Kulu ilçesinde esnafı ziyaret etti. 

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2 gün sürecek Konya programına Kulu ilçesinden başladı. Büyükşehir belediye başkan adayı Seyit Karaca'nın eşlik ettiği Babacan, Kulu ilçesinde esnafa ziyarette bulunup, sohbet etti. Halka büyükşehir belediye başkan adayını tanıtan Babacan, ziyaret sırasında denk geldiği bir iş yerinin de açılışını gerçekleştirip, daha sonra Cihanbeyli ilçesine hareket etti. Bugün Altınekin ve Konya kent merkezinde esnafı ziyaret edecek olan Babacan, yarın sabah basın mensuplarıyla bir araya gelecek, yarın da Sarayönü, Kadınhanı, Ilgın, Doğanhisar ve Beyşehir ilçelerini ziyaret edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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