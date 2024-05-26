Konyaspor Galatasaray maçının ardından

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Galatasaray bu galibiyetle şampiyon olurken, Konyaspor da kümede kaldı. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Konyaspor’un ligde kalmasının sevindirici olduğunu söyleyen Ali Çamdalı, "Açıkçası çok karmaşık duygularım var şu an ama camiaya hayırlı olsun. Galatasaray’ın şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Teşekkür ederken aslında bazı şeyleri kaybettiğimizi düşünüyorum. Ahlaki, insani değerler biraz kayboldu sanki. Bu spor camiasının için de geçerli. O yüzden buradan Trabzonspor'a ne kadar teşekkür etsek az. Sonuçta onlar da olması gerektiği gibi çıkıp maçlarını oynadılar. Gönül isterdi ki bugün taraftarımızı en az 1 puanla buradan gönderelim. Çünkü hak ettiler. İnanılmaz bir atmosfer yaratmışlardı. Ama bence en önemlisi Konyaspor gibi büyük bir camia Süper Lig'de tutundu. Burada kalmak çok değerli. Son süreçte veya son yıllarda Konyaspor'un fazlasıyla ders çıkartması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü son yıllarda bir çöküş vardı. Bunu umarım bugün durdurmuş oluruz. Bundan sonraki günler daha iyi olacaktır. Daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Konyaspor camiasında inanılmaz bir yönetim var. Liyakat sahibi insanlar var. Onlar doğru planlamayla, doğru organizasyonla tekrar Konyaspor'u ayağa kaldıracağını da düşünüyorum. O yüzden en çok onlar için sevindim. Tabii ki futbolcu arkadaşlar için de, tüm camia için ama en çok onlar. Umarım çok daha güzel günlerde, bugünkü gibi daha çok mutluluk gözyaşları dökerler çünkü hak ediyorlar. Maçla alakalı diyecek çok bir şey yok. 1-0 devreyi kapattık. Amacımız biraz risk alıp gol bulmaktı. Yediğimiz ikinci gol biraz bizi kırdı. İster istemez oyuncular da biraz dağıldı diye düşünüyorum. Artık öbür taraftaki sonuçları biraz merak ettiler. O bizim oyunumuzu da biraz bozdu. Sonra 3-0 olunca tabii ki tamamen biraz koptuk. Ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi dersler çıkaracağız. Daha iyi nasıl olur, daha iyi nasıl yapılabilir, bunları düşünmek lazım. Umarım Konyaspor daha güzel günler görür" diye konuştu.

OKAN BURUK: HEDEFİMİZ 2025’TE 25. ŞAMPİYONLUĞU YAŞAYIP GERÇEK YILDIZLARI TAKABİLMEK İki takıma da beraberliğin yaradığı bir mücadele olduğunu kaydeden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İki takım da kazanmak için uğraştı. Kazandığımız için sevinçliyiz. Konyaspor'a da buradan 'hayırlı olsun' diyorum. Lig de kaldılar. Maçın sonunda da onlar da bu sevinci yaşadı. Şampiyonlukta en önemli pay oyuncularımın. Yanlış hatırlamıyorsam antrenmanlara 25 Haziran'da başladık. 11 aydır mücadele ediyoruz. 56 maç oynadık. Çok büyük emek verdik. Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımların performansları hep düşük olmuştur ama Galatasaray, bu sene onu da yıktı. Hem üç playoff oynayıp Şampiyonlar Ligi'ne kaldık hem ligde şampiyonluğu yaşadık. Hem Şampiyonlar Ligi'nde verdiği mücadele, oynadığı futbol her zaman dominant oyununu ortaya koydu. Rekor bir puanla şampiyon olarak bitirdik. 17 maçlık galibiyet serisi, birçok rekoru kıran oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Başkanımıza yönetim kuruluna hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir iş başardık. Şampiyonluk, bu sene her zamankinden daha zordu. O yüzden kazandığımız için çok mutluyum. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Bir hafta sevineceğiz. Ondan sonra yeni sezonun planlamasını yapacağız. Tekrardan ne yapabiliriz, daha iyi nasıl olabiliriz' Bunu düşüneceğiz. Hedefimiz tabii ki beşinci yıldız, yirmi beşinci şampiyonluk. 2023'te 23. şampiyonluktu, 2024'te 24. şampiyonluk. Hedefimiz 2025'te 25. şampiyonluğu yaşayıp gerçek yıldızları takabilmek." dedi.