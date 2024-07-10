Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Tek katlı evde çıkan yangında anne ile oğlu öldü

        KONYA'da tek katlı evde çıkan yangında Ayşe Yıldırım (80) ile oğlu Enes Yıldırım (42), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 09:48 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tek katlı evde çıkan yangında anne ile oğlu öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'da tek katlı evde çıkan yangında Ayşe Yıldırım (80) ile oğlu Enes Yıldırım (42), yaşamını yitirdi.

        Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi'nde Yıldırım ailesinin oturduğu tek katlı müstakil evde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla yayılıp evi sardı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin bir kısmını söndüren ekipler, içeri girip Enes Yıldırım'ı yaralı halde çıkardı. Enes Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evde Ayşe Yıldırım'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        Sel suları otomobili önüne kattı!
        Sel suları otomobili önüne kattı!
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Bir pozisyon dört aday!
        Bir pozisyon dört aday!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        5 ilin valisi değişti
        5 ilin valisi değişti
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Bodrum'daki orman yangınında son durum!
        Bodrum'daki orman yangınında son durum!
        EURO 2024'te ilk finalist İspanya!
        EURO 2024'te ilk finalist İspanya!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de aile ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
        Seydişehir'de aile ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
        Konya'da evinde tadilat yaparken merdivenden düşen adam öldü
        Konya'da evinde tadilat yaparken merdivenden düşen adam öldü
        Konyaspor, 22 yaşındaki Tunahan Taşçı'yı transfer etti
        Konyaspor, 22 yaşındaki Tunahan Taşçı'yı transfer etti
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da düğünde havaya ateş açan şüpheli yakalandı
        Konya'da düğünde havaya ateş açan şüpheli yakalandı
        Derebucak'ta kınalı keklikler doğayla buluşturuldu
        Derebucak'ta kınalı keklikler doğayla buluşturuldu