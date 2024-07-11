Anne ve oğlu dün yangında ölmüştü; kızı da bugün başka evde ölü bulundu

KONYA'nın Kulu ilçesinde dün, tek katlı evde çıkan yangında anne Ayşe (80) ve oğlu Enes Yıldırım'ın (42) yaşamını yitirmesinin ardından, bugün de psikolojik tedavi için Konya'ya gittiği sanılan, ancak gitmediği anlaşılınca jandarma ekiplerince aranan kızı Kadriye Yıldırım (49), başka bir adresteki evlerinde ölü olarak bulundu.

Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi'nde Yıldırım ailesinin oturduğu tek katlı müstakil evde dün saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla yayılıp evi sardı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin bir kısmını söndüren ekipler, içeri girip Enes Yıldırım'ı yaralı halde çıkardı. Enes Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evde Ayşe Yıldırım'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Yangın ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Anne ve oğlunun cenazesi de bugün öğle namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.