Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Anne ve oğlu dün yangında ölmüştü; kızı da bugün başka evde ölü bulundu

        KONYA'nın Kulu ilçesinde dün, tek katlı evde çıkan yangında anne Ayşe (80) ve oğlu Enes Yıldırım'ın (42) yaşamını yitirmesinin ardından, bugün de psikolojik tedavi için Konya'ya gittiği sanılan, ancak gitmediği anlaşılınca jandarma ekiplerince aranan kızı Kadriye Yıldırım (49), başka bir adresteki evlerinde ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 20:03 Güncelleme: 11.07.2024 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ve oğlu dün yangında ölmüştü; kızı da bugün başka evde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'nın Kulu ilçesinde dün, tek katlı evde çıkan yangında anne Ayşe (80) ve oğlu Enes Yıldırım'ın (42) yaşamını yitirmesinin ardından, bugün de psikolojik tedavi için Konya'ya gittiği sanılan, ancak gitmediği anlaşılınca jandarma ekiplerince aranan kızı Kadriye Yıldırım (49), başka bir adresteki evlerinde ölü olarak bulundu.

        Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi'nde Yıldırım ailesinin oturduğu tek katlı müstakil evde dün saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla yayılıp evi sardı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin bir kısmını söndüren ekipler, içeri girip Enes Yıldırım'ı yaralı halde çıkardı. Enes Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evde Ayşe Yıldırım'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Yangın ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Anne ve oğlunun cenazesi de bugün öğle namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        AİLENİN KIZININ PSİKOLOJİK TEDAVİYE GİTTİĞİ SANILDI

        Yangının çıkış nedenini araştıran jandarma ekipleri, Ayşe Yıldırım'ın aynı evde kalan kızı Kadriye Yıldırım'ın, yangın sırasında evde olmadığını belirledi. Yıldırım ailesinin yakınları Kadriye Yıldırım'ın, psikolojik tedavi görmesi için ağabeyi tarafından Konya'ya bir hastaneye götürüldüğünü bildiklerini söyledi. Hastaneleri araştıran jandarma, Yıldırım ile ilgili bulguya rastlamadı. Araştırmasını derinleştiren jandarma, Yıldırım ailesine ait Kulu merkezdeki Camikebir Mahallesi 138011 Sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanda bir evlerinin olduğunu tespit etti. Bugün belirlenen adrese gidip, çilingir yardımıyla eve giren jandarma, Kadriye Yıldırım'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Kulu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, Yıldırım'ın nasıl öldüğünü ve ölümünün yangınla bağlantılı olup, olmadığını araştırıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Konya'da evinde çıkan yangının ardından kaybolan kadının cesedi bulundu
        Konya'da evinde çıkan yangının ardından kaybolan kadının cesedi bulundu
        Konya'da Srebrenitsa soykırımı resim sergisiyle anıldı
        Konya'da Srebrenitsa soykırımı resim sergisiyle anıldı
        Evde, Alzheimer hastasının odasında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilend...
        Evde, Alzheimer hastasının odasında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilend...
        Kulu'daki yangında ölen anne ve oğlu toprağa verildi
        Kulu'daki yangında ölen anne ve oğlu toprağa verildi
        Sulama kanalında tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu
        Sulama kanalında tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu
        Konya'da sulama kanalında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
        Konya'da sulama kanalında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu