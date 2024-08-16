Konyaspor - Galatasaray: 1-2

76'ncı dakikada Mertens'in ara pasıyla ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Icardi'nin şutu ağlara gitti. Ancak VAR incelemesi sonucu gol öncesi faul tespit eden hakem golü iptal etti.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Konyaspor, konuk ettiği Galatasaray'a 1-2 mağlup oldu. Galatasaray'ın golleri 41'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 59'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Konyaspor'un tek golünü ise 44'üncü dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.

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