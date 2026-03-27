Konya'dan kısa kısa

Beyşehir'de "Çiftçi Dostu Nohut Projesi" kapsamında üreticilere nohut tohumu dağıtıldı.



Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile 125 üreticiye toplam 33 bin kilogram nohut tohumu teslim edildi.



Proje ile hem üretimin artırılması hem de çiftçilerin desteklenmesi amaçlanıyor.





- Akşehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 yaralı



Akşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Özden Y. idaresindeki 17 UY 875 plakalı otomobil ile Ahmet Can G. kontrolündeki 42 ATV 335 plakalı motosiklet Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada, motosiklette bulunan ve yaralanan Mürüvvet G, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

