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        Bisikletiyle okula giderken çöp kamyonunun altında kalan Osman öldü (2)

        TOPRAĞAVERİLDİ Konya'da bisikletiyle okula giderken çöp kamyonunun çarptığı Osman Talha Bağrıaçık (10), Meram ilçesi Bedir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 17:36 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:40
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        Bisikletiyle okula giderken çöp kamyonunun altında kalan Osman öldü (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Konya’da bisikletiyle okula giderken çöp kamyonunun çarptığı Osman Talha Bağrıaçık (10), Meram ilçesi Bedir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Sürücü Hasan A.’nın emniyetteki işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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