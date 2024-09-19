Bisikletiyle okula giderken çöp kamyonunun altında kalan Osman öldü (2)
TOPRAĞAVERİLDİ Konya'da bisikletiyle okula giderken çöp kamyonunun çarptığı Osman Talha Bağrıaçık (10), Meram ilçesi Bedir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
TOPRAĞAVERİLDİ
Konya’da bisikletiyle okula giderken çöp kamyonunun çarptığı Osman Talha Bağrıaçık (10), Meram ilçesi Bedir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Sürücü Hasan A.’nın emniyetteki işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.
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