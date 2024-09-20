Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Bakan Yerlikaya'nın acı günü

        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya'nın amcası AK Parti Konya eski milletvekili İlhan Yerlikaya'nın babası Mehmet Yerlikaya (86), vefat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 19:10 Güncelleme: 20.09.2024 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya'nın acı günü
        ABONE OL
        ABONE OL

        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya’nın amcası AK Parti Konya eski milletvekili İlhan Yerlikaya'nın babası Mehmet Yerlikaya (86), vefat etti. Cenaze namazına, programı nedeniyle Konya'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katılırken, Bakan Yerlikaya da İstanbul'daki programı nedeniyle defin işlemlerine yetişebildi. 

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın amcası AK Parti Konya eski milletvekili ve RTÜK eski Başkanı İlhan Yerlikaya’nın babası Mehmet Yerlikaya, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Mehmet Yerlikaya’nın cenazesi, ikindi namazının ardından Selçuklu ilçesi Mürşit Pınar Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Musalla Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına programı nedeniyle Konya'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kent protokolü üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Bakan Yerlikaya da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7204 yeni aracın hizmete alım töreni nedeniyle defin işlemlerine yetişebildi. Bakan Yerlikaya, daha sonra taziyeleri kabul etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın acı günü
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın acı günü
        Bakan Yumaklı: Şeker pancarı fiyatlarını haftaya açıklamış olacağız
        Bakan Yumaklı: Şeker pancarı fiyatlarını haftaya açıklamış olacağız
        30 yerinden bıçakladığı eşinin cesediyle polis merkezine gitmişti; haksız t...
        30 yerinden bıçakladığı eşinin cesediyle polis merkezine gitmişti; haksız t...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Şeker pancarı alım fiyatı haftaya açıklanıy...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Şeker pancarı alım fiyatı haftaya açıklanıy...
        Kulu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
        Kulu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
        Konya Ovası'nda 24 obruk tek fotoğraf karesine sığdı
        Konya Ovası'nda 24 obruk tek fotoğraf karesine sığdı