Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kick boksçu yumruk attı, 22 gün sonra öldü

        KONYA'da kick boksçu Mehmet Ali Demirbağ (19), tartıştığı sürücünün babası Mustafa Işıkçeviren'e (72) yumruk attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:55 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kick boksçu yumruk attı, 22 gün sonra öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'da kick boksçu Mehmet Ali Demirbağ (19), tartıştığı sürücünün babası Mustafa Işıkçeviren'e (72) yumruk attı. Kafa travması ve beyin kanaması geçiren Mustafa Işıkçeviren, tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetti.

        Olay, 28 Ağustos'ta saat 08.00 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Matbaacılar Kavşağı'nda meydana geldi. 42 AYJ 34 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Ali Demirbağ, kendisine yol vermediği gerekçesiyle 06 AF 1099 plakalı otomobili kullanan Fatih Işıkçeviren'e küfredip, otomobili kavşakta durdurmak istedi. Trafik yoğunluğundan faydalanan Demirbağ, aracından inerek Fatih Işıkçeviren'in yanına geldi. Demirbağ, açık olan camdan Fatih Işıkçeviren'e yumruk atmaya başladı.

        ÖNCE KAÇTI SONRA DARP RAPORU ALDI

        Baba Mustafa Işıkçeviren de kavgayı ayırmak için araçtan indi. Bu sırada Mustafa Işıkçeviren de yumrukların hedefi oldu, aldığı darbenin etkisiyle yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Işıkçeviren'in kafa travması ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Kaçan ve olaydan 2 saat sonra darp raporu alan Mehmet Ali Demirbağ, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Demirbağ, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        YENİDEN GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

        Konya Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Mustafa Işıkçeviren, 19 Eylül'de hayatını kaybetti. Işıkçeviren'in ölümü sonrası Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Ali Demirbağ, yeniden gözaltına alındı. 2021 yılında Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Gençler Full Contact kategorisinde 57 kiloda 3'üncü olduğu öğrenilen Demirbağ bu kez 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Lübnan'da son durum ne?
        Lübnan'da son durum ne?
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"

        Benzer Haberler

        Manisa Valiliğine atanan Vahdettin Özkan, Konya'dan uğurlandı
        Manisa Valiliğine atanan Vahdettin Özkan, Konya'dan uğurlandı
        Konyalı muhtar "Gönül Kapısı" ile ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş im...
        Konyalı muhtar "Gönül Kapısı" ile ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş im...
        Seydişehir'de doğaya saygı yürüyüşü düzenlendi
        Seydişehir'de doğaya saygı yürüyüşü düzenlendi
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor
        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor
        Konya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
        Konya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti