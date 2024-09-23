Kick boksçu yumruk attı, 22 gün sonra öldü

KONYA'da kick boksçu Mehmet Ali Demirbağ (19), tartıştığı sürücünün babası Mustafa Işıkçeviren'e (72) yumruk attı. Kafa travması ve beyin kanaması geçiren Mustafa Işıkçeviren, tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 28 Ağustos'ta saat 08.00 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Matbaacılar Kavşağı'nda meydana geldi. 42 AYJ 34 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Ali Demirbağ, kendisine yol vermediği gerekçesiyle 06 AF 1099 plakalı otomobili kullanan Fatih Işıkçeviren'e küfredip, otomobili kavşakta durdurmak istedi. Trafik yoğunluğundan faydalanan Demirbağ, aracından inerek Fatih Işıkçeviren'in yanına geldi. Demirbağ, açık olan camdan Fatih Işıkçeviren'e yumruk atmaya başladı.

ÖNCE KAÇTI SONRA DARP RAPORU ALDI

Baba Mustafa Işıkçeviren de kavgayı ayırmak için araçtan indi. Bu sırada Mustafa Işıkçeviren de yumrukların hedefi oldu, aldığı darbenin etkisiyle yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Işıkçeviren'in kafa travması ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Kaçan ve olaydan 2 saat sonra darp raporu alan Mehmet Ali Demirbağ, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Demirbağ, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI