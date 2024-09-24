Bakan Tunç: Yapanın yanına kar kaldığı algısını ortadan kaldıracak düzenlemeleri hayata geçireceğiz

ADALETBakanı Yılmaz Tunç, "Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni son aşamaya getirdik. İnşallah önümüzdeki birkaç hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak. Özellikle yapanın yanına kar kaldığı algısını ortadan kaldıracak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Akşehir ilçesinde Akşehir Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, "Özellikle yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlanırken 1 yıllık bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmanın içerisinde hakim ve savcılarımız, kalem personelimiz, avukatlarımız, tüm uygulayıcılarımızdan, ilk derecesiyle istinafıyla, temyiziyle, yüksek mahkemeleriyle her birinden uygulamayla ilgili mevzuatla ilgili görüşler aldık. Adalet sistemimizin hem nitelik hem nicelik anlamında daha güvenilir hale getirilebilmesi, öngörülebilir bir adalet sisteminin daha da tahkim edilebilmesiyle ilgili olarak görüşleri aldık. 1 yıllık bir çalışmanın sonunda vatandaşlarımızdan da gelen görüşler, yine bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarımızdan gelen görüşler, siyasi partilerimizden, barolarımızdan ve hukuk fakültelerimizden, üniversitelerimizden, akademisyenlerimizden aldığımız görüşler doğrultusunda kapsamlı bir Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni son aşamaya getirdik. İnşallah önümüzdeki birkaç hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyoruz. Toplumda adalet duygusunu daha da güçlendirecek çalışmalara hız vereceğimizi söylüyoruz. Bunun somut hangi adımlardan ibaret olacağını, mevzuatımızda gerek ceza hukuku alanında gerek özel hukuk alanında vatandaşlarımızın yargıya güvenini daha da yukarılara çıkaracak önemli somut hedefleri ortaya koyacak çalışmalarımızı, hedeflerimizi milletimizle paylaşacağız" diye konuştu.