Konya'da metrekaresi 9 dolara satılık ada

KONYA’da, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü’ndeki 'Çeçen Adası' olarak bilinen Yeltenli Adası satışa çıkarıldı. Adanın satışından sorumlu gayrimenkul şirketi sorumlusu İbrahim Ok, “Ada 550 bin metrekare, fiyatı da çok uygun çıkardık. Metrekaresi 300 lira, dolar bazında ise 9 dolar, epey ilgi de çekti” dedi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü, 650 kilometrekare yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü'nde irili ufaklı 33 ada bulunuyor. Bu adalardan halk arasında 'Çeçen Adası' olarak bilinen Yeltenli Adası, sahibi tarafından satışa çıkarıldı. Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı 550 bin metrekare büyüklüğündeki adanın metrekaresi ise 9 dolar olarak belirlendi.