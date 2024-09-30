Çekiciye çarpan hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı (2)
KİMLİKLERİBELLİ OLDUKonya'nın Karapınar ilçesinde önündeki çekiciye, ardından da refüje çarpıp takla atan hafif ticari araçta ölenlerin sürücü Mehdi Avcı ve Songül Özer, yaralıların da Sinem Akalın, Batuhan Tatlı ve Ünal Avcı olduğu belirlendi.
KİMLİKLERİBELLİ OLDU
Konya'nın Karapınar ilçesinde önündeki çekiciye, ardından da refüje çarpıp takla atan hafif ticari araçta ölenlerin sürücü Mehdi Avcı ve Songül Özer, yaralıların da Sinem Akalın, Batuhan Tatlı ve Ünal Avcı olduğu belirlendi. Polis, aracın çarptığı çekicinin sürücüsünün yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
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