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        Alkollü TIR şoförü, yarım saatte 3 kazaya karıştı: 2 ölü, 2 yaralı

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde alkollü sürücü Muhammet Çat (23, kullandığı TIR ile yarım saatte 3 kazaya karıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:36 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:40
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        Alkollü TIR şoförü, yarım saatte 3 kazaya karıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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        KONYA'nın Ereğli ilçesinde alkollü sürücü Muhammet Çat (23, kullandığı TIR ile yarım saatte 3 kazaya karıştı. Önce TIR ile motosiklete çarpıp 2 kişinin ölümüne, 20 dakika sonra da hafif ticari araca çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü, bir süre sonra karıştığı hasarlı kaza sonrası gözaltına alındı.

        Karaman'dan Konya’nın Ereğli ilçesindeki şeker fabrikasına pancar taşıyan Muhammet Çat yönetimindeki 42 ESK 11 plakalı TIR, saat 18.30 sıralarında Karaman-Konya kara yolu Melicek Mahallesi kavşağında Yüksel Altınöz’ün kullandığı 42 ALA 343 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Altınöz ve arkasındaki Hasan Can yaşamını yitirdi. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        BAŞKA BİR KAVŞAKTA İKİNCİ KAZAYA KARIŞTI

        Kazanın ardından yoluna devam eden Çat, yaklaşık 20 dakika sonra Fidanlık kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman Tezcan'ın (21) kullandığı 42 ALU 809 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bu kazada da sürücü Tezcan ve yanındaki Mustafa Can Tezcan yaralandı. Yaralı 2 kişi çağırılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        3,27 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Muhammet Çat, yaklaşık 10 dakika sonra da 2 kilometre ilerideki bir kavşakta hasarlı kazaya karıştı. TIR’ın çarptığı araçta hasar oluştu. Yakalanıp gözaltına alınan Çat'ın, 3,27 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.

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