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        Konya'da bıçaklı kavga; 1 yaralı

        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada Kadir O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:19 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:25
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        Konya'da bıçaklı kavga; 1 yaralı
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        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada Kadir O., Ali Nalinci'yi (27) karnından bıçakla yaraladı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Seydişehir-Antalya kara yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Kadir O. ve Ali Nalinci'nin de aralarında olduğu iki grup arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir O., Ali Nalinci'yi karnından bıçakla yaraladı. Nalinci, yanındaki arkadaşlarıyla bir iş yerine girip yardım isterken, Kadir O. da yanındakilerle hızla uzaklaştı.

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nalinci, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Kaçan Kadir O. da kısa sürede polis tarafından yakalandı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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