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        TZOB Başkanı Bayraktar: Mısır ithalatı için gümrük vergisi indirimi nedeniyle üreticimiz endişeli

        TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "10 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yıl sonuna kadar 1 milyon ton mısır ithalatı için gümrük vergisi yüzde 130'dan yüzde 5'e indirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 17:54 Güncelleme: 16.10.2024 - 18:00
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        TZOB Başkanı Bayraktar: Mısır ithalatı için gümrük vergisi indirimi nedeniyle üreticimiz endişeli
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        TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "10 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yıl sonuna kadar 1 milyon ton mısır ithalatı için gümrük vergisi yüzde 130'dan yüzde 5'e indirildi. Alınan bu karar sonrasında 4-5 günde mısır fiyatları Konya'da ton başına 9 bin liradan, 7 bin 700 liraya kadar geriledi. Üreticilerimiz fiyatın daha da düşmesinden endişe ediyor" dedi.

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, '16 Ekim Dünya Gıda Günü' kapsamında Konya'ya geldi. Burada mısır hasadına katılan Bayraktar, 2023 yılında Türkiye'nin mısır rekoltesinde ilk kez 9 milyon tona ulaştığını söyledi. Bayraktar, "Mısır, toplam tahıl üretiminden yüzde 22,5 oranında pay alıyor. Mısır üretimimiz 2023 yılında ilk kez rekor bir üretimle 9 milyon tona ulaştı. Son yıllarda ekim alanlarındaki artışın yanında verimdeki artış mısır üretiminin önemli düzeyde artmasına neden oldu. Son 5 yılda mısır üretimi yüzde 57,9 oranında arttı. Ancak geçen yıl fiyattan umduğunu bulamayan üreticilerimiz bu yıl mısırda ekim alanlarını azalttı. Türkiye İstatistik Kurumu birinci tahmin verilerine göre de 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5-6 azalışla 8 milyon 500 bin ton üretim bekleniyor. Mısır üreticilerimiz, başta tarımsal sulamada kullanılan elektrik olmak üzere, girdi fiyatlarının yüksekliğiyle artan maliyetlerin yükünü kaldıramıyor" dedi.

        'HASAT ZAMANI GÜMRÜK VERGİ ORANI DÜŞÜRÜLMEMELİDİR'

        Hasat zamanı gümrük vergi oranlarının düşürülmemesi gerektiğini belirten Bayraktar, "2022 yılında mısır alım fiyatı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ton başına 5 bin 700 lira olarak açıklanmıştı. 2023 yılında ise alım fiyatları sadece yüzde 5,3 artışla 6 bin lira olarak açıklandı. Yüksek girdi fiyatları ve artan enflasyon rakamları ortadayken açıklanan bu fiyat maliyetin altında kaldı. Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene mısır alım fiyatı açıklamadı. Serbest piyasada mısır fiyatları geçen hafta ton başına 7 bin lira ile 9 bin 500 lira arasında değişiyordu. Konya'da ise fiyatlar geçen hafta 9 bin 700 liraya kadar çıktı. Bu fiyat üreticilerimizin yüzünü güldürdü. Ancak 10 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yıl sonuna kadar 1 milyon ton mısır ithalatı için gümrük vergisi yüzde 130'dan yüzde 5'e indirildi. Alınan bu karar sonrasında 4-5 günde mısır fiyatları Konya'da ton başına 7 bin 700 liraya kadar geriledi. Üreticilerimiz fiyatın daha da düşmesinden endişe ediyor" diye konuştu.

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