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        YÖK Başkanı Özvar: İklim dostu kampüs projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz

        YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 17:46 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:50
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        YÖK Başkanı Özvar: İklim dostu kampüs projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz
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        YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "YÖK olarak son dönemde üzerinde en fazla durduğumuz başlıklar arasında yeşil ve dijital beceriler yer almaktadır. Yeşil beceriler konusunda bilinçli bir gençlik yetiştirmek, üniversitelerimizin daha yeşil, daha verimli ve daha fazla sosyal sorumluluk üstlenen kampüslere sahip olmasını desteklemek adına sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz" dedi.

        YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Konya'da Selçuk Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, öğrenci ve akademisyenlere seslenen Erol Özvar, "Konya kentimizde 3'ü devlet, 2'si vakıf olmak üzere toplam 5 üniversitesi, yaklaşık 5 bin akademisyeni ve 120 binden fazla öğrencisi ile bu bakımdan öne çıkan şehirlerimizden biri oldu. Bir anlamda Konya, bir üniversiteler kenti olma kimliğine sahiptir ve bu kimliği fazlasıyla hak ediyor. Bu kimliğin oluşmasında Selçuk Üniversitemizin oynadığı rol bilhassa önemlidir. Selçuk Üniversitemiz, şu anda ‘Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na dahil olan 6 üniversiteden biridir. Kısa bir süre önce, Kurulumuz tarafından '2024 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu' kamuoyu ile paylaşıldı. Bu raporda Selçuk Üniversitemiz doktora mezun sayısı, sosyal sorumluluk projelerine öğrenci katılımı, proje sayıları ve çeşitliliği, sürdürülebilirlik başta olmak üzere bazı alanlarda başarılı bir performans gösterdiğini ortaya koydu" diye konuştu.

        'KARBON AYAK İZİNİ AZALTMAYI HEDEFLEMEKTEYİZ'

        YÖK olarak son dönemlerde yeşil ve dijital becerilerde yer almaya önem verdiklerini belirten Özvar, "YÖK olarak son dönemde üzerinde en fazla durduğumuz başlıklar arasında yeşil ve dijital beceriler yer almaktadır. Yeşil beceriler konusunda bilinçli bir gençlik yetiştirmek, üniversitelerimizin daha yeşil, daha verimli ve daha fazla sosyal sorumluluk üstlenen kampüslere sahip olmasını desteklemek adına sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. İlk etapta 11 üniversite kampüsümüz bu projede yer almıştır. Bu kampüslerden biri de Selçuk Üniversitemizin kampüsüdür. Bu projeyle kampüslerimizin enerji verimliliğini arttırmayı, su kaynaklarını korumayı, atık idaresini optimize etmeyi ve karbon ayak izini azaltmayı hedeflemekteyiz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için kaynakların etkin kullanımının, maliyetleri düşürmenin ve yenilenebilir enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi öne çıkarıyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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