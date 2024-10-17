YÖK Başkanı Özvar: İklim dostu kampüs projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "YÖK olarak son dönemde üzerinde en fazla durduğumuz başlıklar arasında yeşil ve dijital beceriler yer almaktadır. Yeşil beceriler konusunda bilinçli bir gençlik yetiştirmek, üniversitelerimizin daha yeşil, daha verimli ve daha fazla sosyal sorumluluk üstlenen kampüslere sahip olmasını desteklemek adına sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Konya'da Selçuk Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, öğrenci ve akademisyenlere seslenen Erol Özvar, "Konya kentimizde 3'ü devlet, 2'si vakıf olmak üzere toplam 5 üniversitesi, yaklaşık 5 bin akademisyeni ve 120 binden fazla öğrencisi ile bu bakımdan öne çıkan şehirlerimizden biri oldu. Bir anlamda Konya, bir üniversiteler kenti olma kimliğine sahiptir ve bu kimliği fazlasıyla hak ediyor. Bu kimliğin oluşmasında Selçuk Üniversitemizin oynadığı rol bilhassa önemlidir. Selçuk Üniversitemiz, şu anda ‘Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na dahil olan 6 üniversiteden biridir. Kısa bir süre önce, Kurulumuz tarafından '2024 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu' kamuoyu ile paylaşıldı. Bu raporda Selçuk Üniversitemiz doktora mezun sayısı, sosyal sorumluluk projelerine öğrenci katılımı, proje sayıları ve çeşitliliği, sürdürülebilirlik başta olmak üzere bazı alanlarda başarılı bir performans gösterdiğini ortaya koydu" diye konuştu.