9 kişinin öldüğü dava, Konya'ya taşındı; taraflar şikayetçi olmadı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin Konya'da görülen ilk duruşmada, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Olay, 15 Haziran 2023'te Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş, Mehmet Can Taş, Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti, Ahmet Alyamaç ile M.A. yaralandı. Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerine de ateş açıldı.

151 SAYFALIK İDDİANAME Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 32 kişi hakkında hazırladığı 151 sayfalık iddianame, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, 32 sanıktan 26'sı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117'şer yıldan 180’er yıla kadar, 6 sanık hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü kararıyla davanın Konya Adliyesi'ne alınması ile 32 sanık, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Konferans salonunda görülen duruşmada, 23 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan 9 sanık da duruşmaya Bismil Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. ŞİKAYETÇİ OLMADILAR Sanıklardan Serhat Alyamaç, "Sabah ağabeyim ile traktörün bakımını yapıyorduk. Arazide dumanları gördük. Oraya doğru gittik. Yaralıları arabaya alıp, 15-20 kilometre gittikten sonra ambulansı gördük. Kimseye ateş etmedim. Silahlara dokunmadım. Jandarmanın beni aradığını bilmiyordum. Kimseden şikayetçi değilim" dedi.