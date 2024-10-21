Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        9 kişinin öldüğü dava, Konya'ya taşındı; taraflar şikayetçi olmadı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin Konya'da görülen ilk duruşmada, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 17:56 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        9 kişinin öldüğü dava, Konya'ya taşındı; taraflar şikayetçi olmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin Konya'da görülen ilk duruşmada, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

        Olay, 15 Haziran 2023'te Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş, Mehmet Can Taş, Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti, Ahmet Alyamaç ile M.A. yaralandı. Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerine de ateş açıldı.

        151 SAYFALIK İDDİANAME

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 32 kişi hakkında hazırladığı 151 sayfalık iddianame, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, 32 sanıktan 26'sı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117'şer yıldan 180’er yıla kadar, 6 sanık hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

        Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü kararıyla davanın Konya Adliyesi'ne alınması ile 32 sanık, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Konferans salonunda görülen duruşmada, 23 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan 9 sanık da duruşmaya Bismil Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

        ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

        Sanıklardan Serhat Alyamaç, "Sabah ağabeyim ile traktörün bakımını yapıyorduk. Arazide dumanları gördük. Oraya doğru gittik. Yaralıları arabaya alıp, 15-20 kilometre gittikten sonra ambulansı gördük. Kimseye ateş etmedim. Silahlara dokunmadım. Jandarmanın beni aradığını bilmiyordum. Kimseden şikayetçi değilim" dedi.

        Sanık Mehmet Ali Taş ise "Tarlada hasat yapıyordum. Önce yangını gördüm sonra silah seslerini duydum. Biçerdöverle tarladan çıktım. Olay yerine hiç gitmedim. Ölenleri jandarma eşliğinde teşhis ettim. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Sanık Tahsin Taş, "Olay öncesinde ameliyat oldum, evde yatıyordum. Silahım yok. Kimseden şikayetçi değilim" dedi.

        Mahkeme heyeti başkanı da "Olay yerinde elinde Kalaşnikof'la, ambulansın arkasından ateş ettiğini görenler var" dedi. Bunun üzerine Tahsin Taş, "Olay yerine hiç gitmedim. Traktörün başındaydım" diyerek cevap verdi. Toplamda 15 sanık suçlamaları kabul etmezken, mahkeme heyeti diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        New York'ta buluştular
        New York'ta buluştular
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Konya Öğretmen Akademileri Açılış P...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Konya Öğretmen Akademileri Açılış P...
        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin dava Konya'da başlad...
        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin dava Konya'da başlad...
        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, engelle kardeşleri ziyaret etti
        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, engelle kardeşleri ziyaret etti
        Galerici bıçaklandı, yolda kaza yaptı; hastanede öldü (2)
        Galerici bıçaklandı, yolda kaza yaptı; hastanede öldü (2)
        Konya'da köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Konya'da köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        KTO Başkanı Selçuk Öztürk, saatlik çalışma modelini değerlendirdi
        KTO Başkanı Selçuk Öztürk, saatlik çalışma modelini değerlendirdi