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        Konya merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu; 1 tutuklama

        KONYAmerkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:35 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:40
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        Konya merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu; 1 tutuklama
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        KONYAmerkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Konya merkezli İstanbul ve Kocaeli'de daha önce belirlenen 11 adrese fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 62 bin 960 TL ve yaklaşık 3 bin TL değerinde dövize el konuldu. Soruşturma kapsamında 8'i yabancı 9 mağdur kadının da ifadesine başvuruldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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