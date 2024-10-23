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        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında 23 tutukludan 4'ü tahliye edildi

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin Konya'da görülen ilk duruşmanın 3'üncü gününde tutuklu yargılanan 23 kişiden 4'ü tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:34 Güncelleme: 23.10.2024 - 17:34
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        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında 23 tutukludan 4'ü tahliye edildi
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        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin Konya'da görülen ilk duruşmanın 3'üncü gününde tutuklu yargılanan 23 kişiden 4'ü tahliye edildi.

        Olay, 15 Haziran 2023'te Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş, Mehmet Can Taş, Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti, Ahmet Alyamaç ile M.A. yaralandı. Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerine de ateş açıldı.

        151 SAYFALIK İDDİANAME

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 32 kişi hakkında hazırladığı 151 sayfalık iddianame, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, 32 sanıktan 26'sı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117'şer yıldan 180’er yıla kadar, 6 sanık hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü kararıyla davanın Konya Adliyesi'ne alınması ile 32 sanık, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde pazartesi günü yargılanmaya başlandı.

        Konferans salonunda görülen ve 3 gün süren duruşmada, 23 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan 9 sanık da duruşmaya Bismil Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıklar birbirinden şikayetçi olmadı.

        Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesinin ardından Barış Alyamaç, Ferhat Alyamaç, Zaman Taş ve Baber Taş'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, olayda yaralanan Mehmet ve Ahmet Alyamaç hakkında hazırlanacak adli tıp raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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