Öldürülen öğretmen, eşinden 'ölüm' tehdidi almış (2)

Konya'da 'Tehdit ve hakaret' suçundan 7 kaydı bulunan ayrı yaşadığı eşi Abdullah Küçüktaşdemir'ın bıçaklayarak öldürdüğü Ebru Küçüktaşdemir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün memleketi Beyşehir ilçesine götürüldü. Küçüktaşdemir'in cenazesi, öğleden sonra kılınan namazın ardından Beyşehir Musalla Mezarlığı'na defnedildi. Yakınları ve meslektaşları da Küçüktaşdemir'in mezarına çiçek bıraktı.

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