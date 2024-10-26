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        Öldürülen öğretmen, eşinden 'ölüm' tehdidi almış (2)

        TOPRAĞAVERİLDİKonya'da 'Tehdit ve hakaret' suçundan 7 kaydı bulunan ayrı yaşadığı eşi Abdullah Küçüktaşdemir'ın bıçaklayarak öldürdüğü Ebru Küçüktaşdemir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün memleketi Beyşehir ilçesine götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:23 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:30
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        Öldürülen öğretmen, eşinden 'ölüm' tehdidi almış (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Konya'da 'Tehdit ve hakaret' suçundan 7 kaydı bulunan ayrı yaşadığı eşi Abdullah Küçüktaşdemir'ın bıçaklayarak öldürdüğü Ebru Küçüktaşdemir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün memleketi Beyşehir ilçesine götürüldü. Küçüktaşdemir'in cenazesi, öğleden sonra kılınan namazın ardından Beyşehir Musalla Mezarlığı'na defnedildi. Yakınları ve meslektaşları da Küçüktaşdemir'in mezarına çiçek bıraktı.

        Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR,(Konya)

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