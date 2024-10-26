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        Firari hükümlü, saklandığı kanepenin altında yakalandı

        KONYA'da5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:43 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:45
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        Firari hükümlü, saklandığı kanepenin altında yakalandı
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        KONYA'da5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü H.Ş. (25), saklandığı kanepenin altında yakalandı.

        Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 suçtan da kaydı olan H.Ş.'nin, Hatip Caddesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis, H.Ş.'yi saklandığı kanepenin altında yakaladı. Gözaltına alınan H.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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