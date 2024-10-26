Firari hükümlü, saklandığı kanepenin altında yakalandı
KONYA'da5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü H.
KONYA'da5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü H.Ş. (25), saklandığı kanepenin altında yakalandı.
Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 suçtan da kaydı olan H.Ş.'nin, Hatip Caddesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis, H.Ş.'yi saklandığı kanepenin altında yakaladı. Gözaltına alınan H.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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