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        Mesai arkadaşını inşaatın 3'üncü katından atıp öldürdü

        KONYA'nın Çumra ilçesinde, kendisi gibi Afganistan uyruklu olan arkadaşı Manaf K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 28.10.2024 - 14:53
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        Mesai arkadaşını inşaatın 3'üncü katından atıp öldürdü
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        KONYA'nın Çumra ilçesinde, kendisi gibi Afganistan uyruklu olan arkadaşı Manaf K. tarafından çalıştıkları inşaatın 3'üncü katından atılan Hasip Asuri (20) yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Manaf K. tutuklandı.

        Olay, Meydan Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi’nde meydana geldi. Çalıştıkları inşaatta Manaf K. ile Hasip Asuri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Manaf K., Hasip Asuri'yi inşaatın 3'üncü katından attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Asuri, ambulansla Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Asuri, yaşamını yitirdi. Kaçan Manaf K., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Manaf K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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