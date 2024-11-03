TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray- Adana kara yolu Beştepeler mevkisinde meydana geldi. Salih Şimşek’in kontrolünü yitirdiği 63 YY 500 plakalı pamuk balyası yüklü TIR, refüje devrildi. Kazada sürücü Salih Şimşek yaralandı, yanındaki Serhat Şimşek hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Salih Şimşek, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serhat Şimşek'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

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