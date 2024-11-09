Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü; kaza kamerada

        KONYA'damotosikletin otomobile çarptığı kazada sürücü Ahmet Şahin Tarhan (24) hayatını kaybetti, arkasındaki A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:39 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü; kaza kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'damotosikletin otomobile çarptığı kazada sürücü Ahmet Şahin Tarhan (24) hayatını kaybetti, arkasındaki A.Ç. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Meram ilçesi Dedekorkut Mahallesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi ile Beyşehir Caddesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; 41 ANG 417 plakalı motosikleti ile kırmızı ışıkta geçen Ahmet Şahin Tarhan, M.F.T.'nin kullandığı 16 SDB 33 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Tarhan, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tarhan ile motosikletteki A.Ç., ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Şahin Tarhan kurtarılamadı, A.Ç.'nin tedavisi sürüyor. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Duruşmada 3. gün... Narin'i dalından koparanlar konuşmuyor!
        Duruşmada 3. gün... Narin'i dalından koparanlar konuşmuyor!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Konya'da 61 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphane oldu
        Konya'da 61 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphane oldu
        Beyşehir'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Beyşehir'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
        Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
        Konya'da Hoşkubbe Millet Kütüphanesi törenle hizmete açıldı
        Konya'da Hoşkubbe Millet Kütüphanesi törenle hizmete açıldı
        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Selçuk Üniversitesi'ne, YÖKAK tarafından tam akreditasyon verildi
        Selçuk Üniversitesi'ne, YÖKAK tarafından tam akreditasyon verildi