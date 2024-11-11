Mamalarına eklenecek nar kabuğu, köpekleri kanser ve kalp hastalıklarından koruyacak

KONYA'da Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde hazırlanan projeyle köpeklerin, mamalarına eklenecek olan antioksidan özelliğine sahip nar kabuğu ve posası sayesinde kanser, kalp damar hastalıkları, demans gibi hastalıkların önüne geçilmesi sağlanacak. Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Huzur Derya Arık, “Nar kabuğunu köpek mamalarına ilave ederek özellikle kanser, kalp damar hastalıkları, eklem problemleri ve bu oksidasyondan en fazla etkilenen organ olan beyindeki hastalıkların, insanlardaki demans gibi köpeklerde de bu tür hastalıkların önüne geçeceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda lif içeriğinden dolayı prebiyotik olarak kabul ettiğimiz nar posası ve kabuğunun da sindirim sistemi problemlerini de düzeltebileceğini umuyoruz” dedi.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Huzur Derya Arık’ın başkanlığında, TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Köpek Mamalarında Kullanılan Nar Yan Ürünlerinin Hematolojik, Biyokimyasal, Oksidatif Stres Parametreleri ve Dışkı Mikrobiyotası ile Mamanın Sindirilebilirliği ve Raf Ömrü Üzerine Etkileri' projesinin çalışılmasına başlandı. Projeyi anlatan Prof. Dr. Arık, “Nardan, nar suya elde edildikten sonra geriye posa ve kabuk atık ürün olarak kalıyor. Bu kabuk ve posadaki antioksidan etkili maddelerin yüksek olduğu ve bunun özellikle son yıllarda insanlarda gıda katkı maddesi olarak kullanıldığını biliyoruz. Nar kabuğunun köpek mamalarına ilave edilerek hem antioksidan özelliğinden faydalanmak hem de köpek mamalarına mutlaka ilave edilmesi gereken lif kaynağı olarak bu nar kabuğundan ve nar posasından faydalanmayı planladık. Nar kabuğu ve posası çevreye atık olarak geri dönüyor. Dolayısıyla nar kabuğunu ve posasını biz mamalarda değerlendirerek hem ekonomiye yeniden kazandırmış olacağız hem de çevre kirliliğinin de önüne geçmiş olacağız” diye konuştu.

‘BİLİME VE MAMA ÜRETİCİLERİNE DESTEK VERECEĞİZ’ Nar kabuğu ve posasının lif özelliği sayesinde bağırsak sağlığına olumlu etkilerinin olacağını söyleyen Prof. Dr. Arıkan, “Nar kabuğu ve posasının köpek mamalarına ilave edip, köpeklere bunları yedireceğiz ve deneme süresince köpeklerden kan alıp serumlarındaki antioksidan kapasitesini ve enzimlerini belirleyeceğiz. Eğer bunların istediğimiz ölçüde olduğunu görürsek, kabuğun ve posanın köpeklerin sağlığı üzerine olumlu etkilerde bulunduğunu söyleyebileceğiz. Tabii aynı zamanda bu nar kabuğunda ve posasında bulunan çözünebilir özellikteki lifin özellikle bağırsak mikrobiyotası üzerine olumlu etkilerinin olduğunu, bağırsak sağlığını bu şekilde koruyabileceğimizi, aynı zamanda dışkı kalitesini de artırabileceğimizi düşünüyoruz. Eğer çalışma sonunda bu beklentilerimizi karşılayacak olursak mamalarda nar posasının ve kabuğunun kullanılabilirliği açısından da hem bilime hem de mama üreticilerine bir destek vermiş olacağız” ifadelerini kullandı.