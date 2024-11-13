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        Çöp konteynerinde yastık kılıfına sarılı bulunan bebek tedaviye alındı (2)

        'BEBEKÜŞÜMÜŞTÜ'Konya'da çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bebeğin hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 17:48 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:57
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        Çöp konteynerinde yastık kılıfına sarılı bulunan bebek tedaviye alındı (2)
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        'BEBEKÜŞÜMÜŞTÜ'

        Konya'da çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bebeğin hastanedeki tedavisi sürüyor. Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Konya Şehir Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Beyza Özcan, bebekle ilgili şunları söyledi:

        ''Bebek acil servise 112 tarafından getirildi. Bebek bize kuvöz içerisinde getirilmesine rağmen vücut ısısı düşüktü. Vücut sıcaklığı 27 dereceyle geldi ve normal bir insanın vücut sıcaklığının 36 derecenin altında olmaması gerekiyor. Bebek üşümüştü, biraz daha geç bulunsa daha kötü şartlarda bize gelecekti. Bebeği ısıttık. Emme isteği var. Muayenesinde herhangi bir sorunu yok. Bebeğin ne şartlarda doğduğunu bilmiyoruz. Tahlilleri şu anda iyi gözüküyor. Birkaç gün gözetim altında tutmamız gerekecek. Gün içinde doğduğunu düşünüyoruz. Ambulans ekibi steril bir şekilde göbek bağını kesti. Bu durum tetanos riskini ortadan kaldırıyor. Normal olarak 40 hafta değil ama 36-37 haftalıkken doğduğunu söyleyebiliriz. Bebek geldiğinde 2,5 kilo olduğunu gördük. Birkaç gün takip ettikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yönlendirmesiyle taburcu olabilmesine bakacağız."

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        Galeri

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