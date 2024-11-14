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        134 suç kaydı olan 18 yaşındaki firari hükümlü yakalandı; 'Polisten kaçılmaz' dedi

        KONYA'da çoğu hırsızlık olmak üzere 134 suç kaydı olan ve 55 suçtan hakkında kesinleşmiş 84 yıl hapis cezası bulunan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:22 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:25
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        134 suç kaydı olan 18 yaşındaki firari hükümlü yakalandı; 'Polisten kaçılmaz' dedi
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        KONYA'da çoğu hırsızlık olmak üzere 134 suç kaydı olan ve 55 suçtan hakkında kesinleşmiş 84 yıl hapis cezası bulunan M.Y. (18), polis tarafından yakalandı. M.Y., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, ""Adaletten kaçılmaz, polisten kaçılmaz” dedi.

        Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi’nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çoğu hırsızlık olmak üzere 134 suç kaydı olan, 55 suçtan da hakkında 84 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'yi görüp takip etti. Ekipler, M.Y.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Ankara Sincan Açık Cezaevi'nden firari olduğu belirlenen M.Y., Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. M.Y., bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Adaletten kaçılmaz, polisten kaçılmaz. Biz polisimizi seviyoruz. Onlara güveniyoruz" dedi. M.Y., adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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