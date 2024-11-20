Eşini 30 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi istendi

KONYA'da boşanma davası açtığı eşi Elif Durmaz'ı (30) zihinsel engelli oğlu Ö.F.D.'nin (11) gözleri önünde 30 yerinden bıçaklayıp, cesediyle polis merkezine giden Bekir Durmaz (53), ilk kez hakim karşısına çıktı. "Bana vurmaya devam ettiğinde kendimi kaybettim" diyen Durmaz için savcı, ağırlaştırılmış müebbet ile suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim istedi.

Olay, 21 Ağustos'ta saat 18.00 sıralarında Süleyman Çelebi Mahallesi İsmail Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Çiftçi Bekir Durmaz, seyir halindeki 42 ADD 102 plakalı otomobilde eşi Elif Durmaz'ı arka koltukta oturan zihinsel engelli oğlu Ö.F.D.'nin gözleri önünde bıçakladı. Arkadaki aracın sürücüsü durumu fark edip, polise ihbarda bulunarak otomobilin plakasını verdi. Ekipler bölgede aracı bulmak için çalışma yaparken; Bekir Durmaz, Özalkent Polis Merkezi'ne geldi. Polise, eşini bıçakladığını ve sağlık ekibi çağrılmasını söyledi. Otomobili kontrol eden polisler, sağ ön koltukta oturan Elif Durmaz'ı kanlar içerisinde buldu. Bekir Durmaz gözaltına alınırken, çağrılan sağlık ekiplerinin kontrolünde; boynu ve vücudunun çeşitli yerlerinden 30 bıçak darbesi alan ve çok kan kaybettiği anlaşılan Elif Durmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Elif Durmaz'ın cenazesi, otopsinin ardından Sarayönü ilçesi Kadıoğlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Durmaz, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonucunda Durmaz hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede; Elif Durmaz'ın, 4'ü öldürücü olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden 30 bıçak darbesi aldığı anlatıldı. Durmaz hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, olayın 'haksız tahrik' altında işlendiği belirtilerek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından Durmaz, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede tarafların yakınları ve avukatları hazır bulundu.

'UZAKLAŞTIRMAM VARDI' Bekir Durmaz, mahkemedeki savunmasında, "2009 yılında eşimin başkasıyla konuşmasını yakaladım, o dönemler uyardım ve affettim. Bir süre sonra Konya'ya taşındım. Yine beni aldatmaya devam etmiş. Köye döndüğümde bana eşimin beni aldattığına dair fotoğraflar geldi. Bu fotoğrafları oğluma da gösterdim. Bunun üzerine anlaşmalı boşanmak istedim. Önce kabul etti, sonra eşim anlaşmalı boşanmayı istemedi. O dönemde ihtiyaçlarını karşıladım. O sıralarda evi taşıyordum. Elif beni aradı ve pişman olduğunu söyledi. Ben de ona yeni bir ev açtım. Eve girdikten sonra, 'bu evde yaşamam' dedi. Alışveriş için dışarı çıktık. Alışverişten dönerken fırından yufka aldık, o sırada Elif bir şeyler mırıldanıyordu. Bana 'benim evime gelme' dedi. Tartıştık arabadan indirmek istedim, bana küfür ve hakaret etti, bana vurmaya başladı. Uzaklaştırmam vardı. Polisi arayacağını söyledi. Bana vurmaya devam ettiğinde kendimi kaybettim. Çok pişmanım, hayatıma pişmanlığını yaşıyorum. Bir çiftçiyim, o yüzden arabada alet-edevat ve bıçak her zaman bulunurdu. Olay günü arabada küçük oğlumuz vardı" dedi.

'ANNEMDE 30 YARA VARDI' Olay sırasında araçta bulunan Ö.F.D., psikolog eşliğinde Adli Görüşme Odası’nda (AGO) alınan ifadesinde babası Bekir Durmaz'ın annesini bıçaklama anını gördüğünü söyledi. Ö.F.D., şunları anlattı: "Arabadaydım, annem ve babam tartışıyorlardı. Annem babama küfretti. Babam sonra annemi bıçakladı. 30 yara vardı. Bizim evimize tanımadığım erkekler gelirdi. Babamdan hiç şikayetçi değilim."

Çiftin çocukları O.D. ile K.D. de olayı görmediklerini, aldatma olaylarından haberleri olmadığını, annelerinin aldatma fotoğrafını babalarının gösterdiğini söyledi. 'BEKİR'DEN ŞİKAYETÇİ OLMADIM' Ölen Elif Durmaz'ın ilişkisi olduğu öne sürülen H.T. de mahkemede ifade verdi. H.T., "2010 yıllarında Elif’le sohbet ediyorduk, beni kendisi aramıştı, benimle arkadaşlık kurmak istediğini söyledi. Onun bir eşi olduğunu, kendimin de evli olduğunu söyleyerek Elif'i uyardım ama konuşma 1 yıldan fazla sürdü. Sonra olayı Bekir duymuş, benim önümü satırla kesti, beni yaraladı. Haklı olduğunu düşündüğüm için şikayetçi olmadım. Daha önce 7-8 sefer Elif ile baş başa kalmıştık ama bunun sebebi de kendi yaptığı birikiminin eşinden saklamak için benden yardım istemesidir" dedi.

TAKİP EDİP, FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞ H.T.'nin eşi H.T. ise "Elif'in mesajını gördüm. Mesajda Bekir'in evde olup olmadığı yazıyordu, tam okuyamadım. Mesajı sorduğumda H. bana yanlış okuduğumu söyleyip, mesajları sildi. Elimde hiçbir şey kalmadı. Daha sonra ablama gittiğimizde Elif ve H.'yi yan yana gördüm, eve giriyorlardı. Bir süre sonra evden çıktıklarında Elif'le H.’nin fotoğraflarını çektim. H. öğrenirse fotoğrafları silmesinden korktuğum için fotoğrafları kardeşime ve oğluma gönderdim" diye konuştu.