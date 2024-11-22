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        Oto galerici cinayetinde 6 şüpheli adliyede

        KONYA'da oto galerici Muhammed Paytar'ın (24) öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:04 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:10
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        Oto galerici cinayetinde 6 şüpheli adliyede
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        KONYA'da oto galerici Muhammed Paytar'ın (24) öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Olay, 20 Kasım'da saat 20.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler Sokak'taki oto galeride meydana geldi. 4 arkadaşı ile oturan oto galerici Muhammed Paytar'ın dükkanına, iddiaya göre borçlu olduğu, oto kiralama işiyle uğraşan Süleyman K. (20) ve amcası İbrahim K. geldi. Bu sırada taraflar arasında tartışma çıktı, Paytar, yanındaki pompalı tüfekle ateş etti. Bunun üzerine Süleyman K. de belindeki tabancayı çıkarıp, Muhammed Paytar'a doğru ateşledi. Paytar ağır yaralanırken, amca-yeğen kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldıran Muhammed Paytar, kurtarılamadı.

        CENAZESİ DEFNEDİLDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sırasında dükkanda bulunan Uğur K., Fatih Ç., Abdullah O., Hakkı O. ile kaçan Süleyman K. (20) ve amcası İbrahim K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden amca- yeğen Muhammed Paytar'ın yanına borcunu ödemesi için konuşmaya gittiklerini, tartışma çıktığını ve kendilerine pompalı tüfekle ateş ettiğini anlattı. 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, Muhammed Paytar Yazır Mezarlığı'na defnedildi.

        Soruşturma sürüyor.

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