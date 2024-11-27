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        Konya-Ankara kara yolunda yoğun sis

        KONYA-Ankara kara yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:10
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        Konya-Ankara kara yolunda yoğun sis
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        KONYA-Ankara kara yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.

        Konya'nın Kula ilçesinde yoğun sis etkili oldu. Özellikle Konya-Ankara kara yolunun Kulu Kavşağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Şehirler arası yolda araçları ile ilerleyen sürücüler zor anlar yaşarken, Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

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        Galeri
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