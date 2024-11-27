Konya-Ankara kara yolunda yoğun sis

Konya'nın Kula ilçesinde yoğun sis etkili oldu. Özellikle Konya-Ankara kara yolunun Kulu Kavşağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Şehirler arası yolda araçları ile ilerleyen sürücüler zor anlar yaşarken, Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.