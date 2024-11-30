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        MHP'li Kalaycı: Devlet, terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:09 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:15
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        MHP'li Kalaycı: Devlet, terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Devlet terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz, müzakere etmez, sonuna kadar mücadele eder" dedi.

        MHP tarafından 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantısı' kapsamında Konya bölge toplantısı düzenlendi. Konya, Karaman ve Aksaray'dan parti teşkilatlarının katıldığı toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Amerika ve İsrail'in Türk ve Kürt düşmanı olduğunu söyledi. Türkiye'nin terörle müzakere etmeyeceğinin altını çizen Kalaycı, "Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Devlet terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz, müzakere etmez, sonuna kadar mücadele eder. Teröre tolerans sıfırdır, terör örgütünün ürediği neresi varsa orası meşru hedeftir. Kürtler başka, terör örgütü başkadır. İkisini birbirine karıştırmak en vahim cinayet, ülkemize ve milletimize yapılacak en şedit kötülüktür. Terörizm, bir yandan milli birlik ve bekamızı tehdit ederken bir yandan da Türkiye'ye yönelik emperyalist ve siyonist düşmanlığın bir aracı halindedir. Milyonlarca Müslümanı hunharca katleden başta ABD ve İsrail olmak üzere emperyalist ve siyonist güçler İslam düşmanıdır, Türk düşmanıdır, Kürt düşmanıdır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil, bölücü terör örgütüdür. Terörü hayatımızdan söküp çıkarmanın vakti gelmiştir" dedi.

        'CHP, TERÖRÜ VE TERÖR YANDAŞLARINI MASUM GÖSTERMEK İÇİN ÇIRPINIYOR'

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısını hatırlatan Kalaycı, "Sayın Genel Başkanımız yaptığı çağrıyla küresel ve bölgesel tehdide karşı herkesi bir kez daha uyarmış, bu süreçte milli birliğimizi güçlendirmenin önemini vurgulamıştır. Şurası bir gerçektir ki; büyük hamleler büyük liderler tarafından yapılır. Bu da öngörülü ve cesaretli olmayı gerektirir. Bilge liderimiz bugüne kadar aldığı tüm kararlarında, birilerinin ağır eleştirilerine maruz kalmış olsa da sonunda hep haklı çıkmıştır. Bu da öngörülerinin ne kadar doğru ve isabetli olduğuna karinedir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli yaptığı tarihi çağrı ile tüm ezberleri bozmuş, terörden beslenen, kaos ve kargaşadan medet umanların aklını almış, nefeslerini kesmiştir. CHP bunu sabote etmek, kaos ve kargaşa çıkarmak için her yolu denemeye başlamıştır. Sayın Özgür Özel el yükselttiğini söyleyip, devlet vaadinde bile bulunmuştur. CHP, terörü ve terör yandaşlarını masum ve meşru göstermek için çırpınmaktadır. CHP, terör örgütüne üyelik, yardım ve yataklık iddialarıyla görevden alınan belediye başkanlarına, DEM ve Kandil ile birlikte sahip çıkmış, milleti sokağa çağırmışlardır. CHP'nin güdümlü milletvekilleri, İçişleri Bakanının önüne geçip antidemokratik ve faşizan müdahalelerle TBMM Bütçe Komisyonu'na girişini engellemeye kalkışmıştır. CHP'nin kirli ilişkileri, kent uzlaşısı adı altında yaptıkları iş birliği ortaya dökülmüştür. Bu belediye başkanlarını sırf sandıktan çıktılar diye savunmak ve sahiplenmek ayıplı, arızalı bir siyasettir. Dünyada teröre müsamaha gösteren, terör suçlularının dokunulmaz olduğu bir demokratik hukuk düzeni yoktur, olamaz" diye konuştu.

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        Galeri

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