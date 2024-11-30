MHP'li Kalaycı: Devlet, terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Devlet terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz, müzakere etmez, sonuna kadar mücadele eder" dedi.

MHP tarafından 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantısı' kapsamında Konya bölge toplantısı düzenlendi. Konya, Karaman ve Aksaray'dan parti teşkilatlarının katıldığı toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Amerika ve İsrail'in Türk ve Kürt düşmanı olduğunu söyledi. Türkiye'nin terörle müzakere etmeyeceğinin altını çizen Kalaycı, "Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Devlet terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz, müzakere etmez, sonuna kadar mücadele eder. Teröre tolerans sıfırdır, terör örgütünün ürediği neresi varsa orası meşru hedeftir. Kürtler başka, terör örgütü başkadır. İkisini birbirine karıştırmak en vahim cinayet, ülkemize ve milletimize yapılacak en şedit kötülüktür. Terörizm, bir yandan milli birlik ve bekamızı tehdit ederken bir yandan da Türkiye'ye yönelik emperyalist ve siyonist düşmanlığın bir aracı halindedir. Milyonlarca Müslümanı hunharca katleden başta ABD ve İsrail olmak üzere emperyalist ve siyonist güçler İslam düşmanıdır, Türk düşmanıdır, Kürt düşmanıdır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil, bölücü terör örgütüdür. Terörü hayatımızdan söküp çıkarmanın vakti gelmiştir" dedi.