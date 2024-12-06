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        Konya'da Mevlana'yı anma törenleri öncesi otel rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı

        KONYA'da Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan anma törenleri öncesi otel rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:31 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:35
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        Konya'da Mevlana'yı anma törenleri öncesi otel rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı
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        KONYA'da Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan anma törenleri öncesi otel rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Konya Bölge Temsilcisi Özdal Karahan, "Konya için bu yıl zirve bir yıl olacak" dedi.

        30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırlarında yer alan Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273'te Konya'da yaşamını yitirdi. Ölümü yeniden doğuş, sevdiğine, Allah'a kavuşmak olarak kabul eden Mevlana, yaşamını yitirdiği güne 'düğün gecesi' anlamına gelen 'Şeb-i Arus' dediği için Mevlevilik'te, o gün 'Şeb-i Arus' olarak kabul edildi.

        Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde 'Vuslat' (Sevgiliye kavuşma) törenleri düzenleniyor. Bu yıl düzenlenecek 'Hz. Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri', 7 Aralık'ta başlayıp, 17 Aralık'ta Şeb-i Arus törenleri ile sona erecek. Törenler kapsamında başta sema gösterileri olmak üzere çeşitli söyleşiler, konserler, sergiler ve atölye çalışmaları yer alacak. Törenlere, yerli ve yabancı çok sayıda turist de ilgi gösteriyor.

        'HAFT A SONU PROGRAMLARININ TAMAMI DOLU'

        TURSAB Konya Bölge Temsilcisi Özdal Karahan, anma törenleri için kentteki otel rezervasyonlarının yüzde 90'a ulaştığını belirtti. Karahan, "Konya'da 7 bin 500 civarında yatak kapasitemiz var. Bu yıl otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Yerli turistlerin yanı sırada İran, ABD ve Avrupa kıtasındaki ülkelerden talep var. Bu yıl özellikle Malezya ve Endonezya'dan da rezervasyon talepleri olduğunu duyuyoruz. Şu anda hafta sonu programlarının tamamı dolu, hafta içi yoğunluğumuz da gittikçe artmakta. Pandemiden bu yana olan dönem içine bakacak olursak da seyahat acentelerinin en fazla talep oldu. Konya için bu yıl zirve bir yıl olacak. Bu yıl da Mevlana haftası programları içerisinde Mevlana Müzesi en fazla ziyaret edilen müzeler arasında yerini alacak. Yurt dışındaki talepleri artırmak için hava yolu şirketleri de kampanya yapmaya başladı. Bu promosyonlar sayesinde ise farklı ülkelerden ziyaretçilerimiz olacağına inanıyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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