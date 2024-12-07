Cezaevinde yediği tekme nedeniyle baba olamayacak

KONYAE Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan tartışmada infaz koruma memuru M.G., hükümlü Yasin Doğruer'in (31) testislerine iddiaya göre tekme attı. Doğruer hastaneye kaldırılırken, hazırlanan doktor raporuna göre; çocuk sahibi olmayacağı belirtildi. Doğruer olaya ilişkin şikayetçi olurken, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı M.G. hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemi ile iddianame hazırladı.

Konya'da oto elektrik ustası Yasin Doğruer, 2022 yılında uyuşturucu kullanmak suçundan tutuklandı. İddiaya göre; 2023 Şubat ayında tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu D-4 No'lu odada sayım alındığı sırada Yasin Doğruer ile infaz koruma memuru A.K. arasında dilekçe alıp verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Yasin Doğruer, odadan çıkartılarak başka bir yere götürülerek yere yatırıldı. Bu sırada etrafında bulunan infaz koruma memurlarından M.G., Doğruer'in testislerine tekme attı. Acı içinde yerde kalan Yasin Doğruer, önce infaz kurumu revirine daha sonra da Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Doğruer'in, sol testisinde kanama ve durumunun basit tıbbi müdahale ile giderilemez nitelikte olduğu, azospermi durumunun geliştiği doktor raporu ile kesinleşti. Bunun üzerine Yasin Doğruer, kendisini darbeden infaz koruma memurları hakkında şikayetçi oldu.

SAVCILIK TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ Şikayet sonrası görevli infaz koruma memurları A.K. ve M.G.'nin ifadelerine başvuruldu. Memurların ifadelerinde, "İkimiz de Yasin'i dışarı çıkarırken kolundan tutuyorduk, serbest olan diğer koluyla kendisine zarar verdi. Yasin'i yere yatırdık yerde de kendisine zarar vermeye devam etti" dedikleri öğrenildi. Savcılık, ifadelerin ardından dosyaya takipsizlik kararı verdi.

BİLİRKİŞİ, KAFA VE OMUZ HAREKETİNDEN TEKME ATILDIĞINI TESPİT ETTİ Bilirkişi raporunda da cezaevindeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: "Yerdeki kişinin görüntüye yansımadığı, yerde yatar pozisyonda beklediği anda ortamın kalabalıklaştığı, montunun şapkası olan saçı hafif şekilde uzun olan görevlinin yerde yatmakta olan kişinin yanına gittiği ve yerdeki kişinin alt bölümüne doğru (belden aşağı) baş savrulma hareketinden ayağıyla bir hamle yaptığı görülüyor. Bu baş savrulma hareketi, bir tekme atılması halinde oluşacak bir harekettir. Ancak kişinin, yerdeki kişinin bacak arasına doğru herhangi bir tekme atıp, atmadığı görüntü açısına yansımadığından dolayı bu kişinin tekme atıp atmadığına dair bir ifadede bulunamamaktayım. Ancak kafa ve omuz hareketinden kişinin ayağını hafif ölçüde tekme atar şekilde hareketlendiği görülüyor." Rapor sonrası Doğruer'in avukatı Cem Şahin, takipsizlik kararına itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği de infaz koruma memuru M.G. hakkındaki kararı kaldırarak, 'Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama' suçundan dava açılması gerektiğini belirtti.

4,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da yapılan itirazlar, doktor raporu ve güvenlik kamera kaydının bilirkişi raporu sonucu M.G. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, "Yasin Doğruer'e yapılan müdahale açısından görüntü inceleme kayıtları üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde şüpheli M.G.'nin yerde yatmakta olan müştekinin yanına giderek yerdeki şahsın alt bölümüne doğru baş savrulma hareketinden hamle yaptığı, bu baş savrulma hareketinin bir tekme atılması halinde oluşacak bir hareket olduğunun raporlandığı, tanık beyanı alınan R.A.'nın alınan beyanında, olay esnasında Yasin Doğruer'in hemen yanı başında olduğunu ve müştekinin yerde yatarken bir anda acı içinde bağırdığını, revire götürülürken 'Hayalarım ağrıyor' şeklinde söylemde bulunduğu şeklindeki tanık beyanı, Konya Şehir Hastanesi Adli Tıp Polikliniği'nce düzenlenen raporda, testis hematomuna yol açtığından kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olmadığının belirtildiği, infaz koruma memuru M.G.'nin ‘Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar yargılanması talep olunur" denildi.

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM' M.G.'nin de savcılığa verdiği ifadesinde, "Yasin Doğruer'e kesinlikle tekme atmadım, vurma şeklinde herhangi bir hamlede bulunmadım. Yasin Doğruer'in aktif olarak direndiği esnada ayağıma doğru bir hamlesi olduysa ayağımı çekmiş olabilirim. Yasin Doğruer'in testislerine vurmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Öte yandan infaz koruma memuru M.G. hakkında Adalet Bakanlığı'nın başlattığı soruşturmanın sürdüğü, göreve de devam ettiği belirtildi.