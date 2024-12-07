Sahaya girmek isteyen Konyaspor taraftarına polis müdahale etti
Süper Ligin 15'inci haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Ligin 15'inci haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya inmek isteyen Konyaspor taraftarına polis müdahale etti.
Antalyasporlu futbolcular 1-1 sona eren maçın bitiş düdüğünün ardından tribündeki taraftarına doğru gitmek istedi. Bu sırada yeşil-beyazlı taraftar da sahaya inmek isterken, polis önledi. Polis ile Konyaspor taraftarı arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine polis, müdahale etti. Bazı taraftar ise bayrak sopası ve söktükleri koltuklarla polise saldırmak istedi. Polis, müdahale ederek, taraftarı tribünden çıkarttı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.