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        Sahaya girmek isteyen Konyaspor taraftarına polis müdahale etti

        Süper Ligin 15'inci haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 07.12.2024 - 16:20
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        Sahaya girmek isteyen Konyaspor taraftarına polis müdahale etti
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        Süper Ligin 15'inci haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya inmek isteyen Konyaspor taraftarına polis müdahale etti.

        Antalyasporlu futbolcular 1-1 sona eren maçın bitiş düdüğünün ardından tribündeki taraftarına doğru gitmek istedi. Bu sırada yeşil-beyazlı taraftar da sahaya inmek isterken, polis önledi. Polis ile Konyaspor taraftarı arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine polis, müdahale etti. Bazı taraftar ise bayrak sopası ve söktükleri koltuklarla polise saldırmak istedi. Polis, müdahale ederek, taraftarı tribünden çıkarttı.

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